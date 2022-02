Το νέο του κομμάτι έδωσε στη δημοσιότητα ο ταλαντούχος τζαζίστας, Kamasi Washington, το οποίο και τιτλοφορείται “The Garden Path”. Το κομμάτι αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο μια νηφάλια ματιά στην πραγματικότητα των σκοτεινών καιρών που βιώνουμε.

Ο αγαπημένος τζαζίστας έδωσε το νέο του κομμάτι στη δημοσιότητα ενόψει του τηλεοπτικού του ντεμπούτου στο Tonight Show του Jimmy Fallon.

Το “The Garden Path” αποτελεί το πρώτο μουσικό υλικό του Washington εδώ και έναν χρόνο. Το 2021, εκείνος κυκλοφόρησε το “Sun Kissed Child” ως μέρος της σειράς Music for the Movement των Undefeated του ESPN, ενώ διασκεύασε το κομμάτι “My Friend of Misery” για τη συλλογή διασκευών που κυκλοφόρησαν οι Metallica. Ο πιο πρόσφατος δίσκος του καλλιτέχνη, το Heaven and Earth, κυκλοφόρησε το 2018.

Ακούστε εδώ το “The Garden Path”: