Ένα νέο κομμάτι για το revival της σειράς Fraggle Rock κυκλοφόρησαν οι Foo Fighters, με τίτλο “Fraggle Rock Rock”.

Η παιδική σειρά διά χειρός Jim Henson παίχτηκε για πέντε σεζόν, από το 1983 μέχρι και το 1987, ενώ το spin-off της, Fraggle Rock: The Animated Series, έκανε την πρεμιέρα του και έπαιξε για έναν χρόνο την ίδια χρονιά.

Μετά την επιτυχία του γυρισμένου στο Zoom το 2020, Fraggle Rock: Rock On!, ένα reboot της σειράς είναι τώρα διαθέσιμο από την Apple TV+, με τίτλο Back To The Rock. Σε αυτό πρωταγωνιστούν οι Cynthia Erivo, Ed Helms (The Office) και Kenan Thompson (Saturday Night Live).

Οι Foo Fighters, έχοντας μια guest εμφάνιση σε ένα από τα επεισόδια της σειράς, υπέγραψαν και ένα κομμάτι official soundtrack αυτής, το οποίο και μπορείτε να ακούσετε εδώ.

Γραμμένο από τους Dennis Lee και Philip Balsam (που έγραψαν την μουσική στην original Fraggle Rock σειρά), το Fraggle Rock Rock είναι πλέον επίσημα διαθέσιμο για streaming.

Σε άλλα νέα, το 10ο άλμπουμ των Foo Fighters με τίτλο Medicine At Midnight, το οποίο και κυκλοφόρησε πέρυσι τον Φεβρουάριο, αναμένεται να παρουσιαστεί σε μια γιγαντιαία περιοδεία του συγκροτήματος το ερχόμενο καλοκαίρι.