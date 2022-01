Το τρίτο μέρος του επικείμενου δίσκου τους, Once Twice Melody, κυκλοφόρησαν οι Beach House, το οποίο και μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

Το Once Twice Melody αποτελεί τον πρώτο full-length δίσκο των Beach House εδώ και τέσσερα χρόνια, μετά το 7 του 2018. Σε παραγωγή των ίδιων των Victoria Legrand και Alex Scally, ο δίσκος κυκλοφορεί σε μίξη Alan Moulder, Caesar Edmunds, Trevor Spencer και Dave Fridmann, ενώ περιέχει string arrangements δια χειρός David Campbell.

Τα πέντε κομμάτια του Chapter 3 ξεκινούν από ήρεμες μελωδίες, εντείνονται στη συνέχεια και επιστρέφουν στο τέλος σε πιο γαλήνιους ήχους.

Οι Beach House ανακοίνωσαν ότι το Once Twice Melody θα κυκλοφορούσε σε τέσσερα μέρη τον προηγούμενο Νοέμβριο, όταν και μοιράστηκαν το Chapter 1. Το Chapter 2 κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο. Ολόκληρο το Once Twice Melody αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου, ενώ είναι ήδη διαθέσιμο για preorder.

Την ίδια ημέρα, οι Beach House θα ξεκινήσουν μια world tour.

Ακούστε εδώ το Once Twice Melody Chapter 3: