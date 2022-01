Ένα νέο κομμάτι με τίτλο “Love Is Selfish” κυκλοφόρησε ο Jack White, το οποίο και περιλαμβάνεται στον επικείμενο σόλο δίσκο του, Entering Heaven Alive. Ο δίσκος αναμένεται να είναι ο δεύτερος που θα κυκλοφορήσει ο καλλιτέχνης για το 2022.

Το “Love Is Selfish” έρχεται μετά την κυκλοφορία του single “Taking Me Back”, τον περασμένο Οκτώβριο, και περιλαμβάνεται στον δίσκο Fear Of The Dawn, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου.

Το official video του “Love Is Selfish” έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος ο White.

Ο καλλιτέχνης σκοπεύει μέσα στη χρονιά να ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδεία σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, στα πλαίσια της προώθησης των νέων του δίσκων.

Δείτε εδώ το official video του “Love Is Selfish”: