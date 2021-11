Το soundtrack της ταινίας Spencer έδωσε στη δημοσιότητα ο Jonny Greenwood των Radiohead, η οποία πρόκειται επίσης να κυκλοφορήσει στις αίθουσες σε λίγες ημέρες. Ο Greenwood υπέγραψε το original score της ταινίας του Pablo Larraín, η οποία αφορά στην εκλιπούσα πριγκίπισσα Diana και στη διάλυση του γάμου της από τον πρίγκιπα Κάρολο. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την Mercury KX, ενώ είναι διαθέσιμος για streaming από την Apple Music και το Spotify.

Το soundtrack του Spencer περιλαμβάνει το single “Crucifix”, το οποίο είχε ήδη κυκλοφορήσει προ ημερών. Η μουσική της ταινίας χαρακτηρίζεται από baroque και jazz στοιχεία, όπως και από κλασική μουσική.

Ο Greenwood θεωρείται ένας από τους καλύτερους film composers της τελυταίας δεκαετίας, έχοντας δουλέψει στις ταινίες του Paul Thomas Anderson, Phantom Thread και Inherent Vice. Ο ίδιος υπέγραψε και το soundtrack για το θρίλερ της Lynne Ramsay, You Were Never Really Here, ενώ προσεχώς θα κυκλοφορήσει και αυτό για το επικείμενο western drama της Jane Campion, The Power of the Dog.

Ακούστε εδώ το soundtrack της ταινίας Spencer: