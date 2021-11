Με ένα νέο, upbeat single επέστρεψαν οι Green Day, με τίτλο “Holy Toledo!”. Το νέο single τους ακολουθεί την κυκλοφορία των κομματιών “Pollyanna” και “Here Comes The Shock” νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

“We’re hell raisers/ Death wish cravers/ We’re running with razor blades/ Party favours/ Sex with strangers/ We don’t care what the neighbours say,” τραγουδά ο Armstrong στο ρεφραίν του κομματιού, το οποίο περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας Mark, Mary & Some Other People.

Οι Green Day μοιράστηκαν πρόσφατα μια εμφάνισή τους από το 1994, στην οποία ερμηνεύουν το κλασικό single τους, “Basket Case”, το οποίο μάλιστα θα περιλαμβάνεται στο επικείμενο BBC Sessions album τους. Αυτό αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει στιγμιότυπα της καριέρας τους από το 1994 μέχρι και το 2001.

Ακούστε εδώ το “Holy Toledo!”: