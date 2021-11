Τις σκέψεις της για τη χρήση του “Rape Me” των Nirvana στη δημοφιλή σειρά του HBO, Succession, μοιράστηκε η Courtney Love.

Το “Rape Me”, το οποίο περιλαμβάνεται στον δίσκο της μπάντας, In Utero, από το 1993, χρησιμοποιήθηκε σε σκηνή ενός επεισοδίου της τρίτης σεζόν της σειράς, το οποίο προβλήθηκε στις 31 Οκτωβρίου.

Η Courtney Love, η οποία είναι υπεύθυνη της κληρονομιάς του εκλιπόντα καλλιτέχνη, είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα επιλεκτική ως προς το που εγκρίνει τη χρήση της μουσικής του Cobain. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, η ίδια έδωσε με μεγάλη χαρά την άδεια χρήσης του κομματιού.

«Δεν έχω αισθανθεί ποτέ τόσο καλά για το ότι ενέκρινα τη χρήση ενός από τα κομμάτια του Kurt όσο τώρα», έγραψε η Love στο Twitter, ποστάροντας ένα βίντεο με το στιγμιότυπο της σειράς όπου ακούγεται το κομμάτι. «Είμαι σίγουρη ότι είναι περήφανος» συμπλήρωσε η ίδια.

Η Love ανέφερε μάλιστα ότι ίσως μια μέρα αποκαλύψει για ποιον έχει γραφτεί το κομμάτι: «Ρωτήστε με κάποτε για ποιον είναι το κομμάτι. Μπορεί και να σας πω!»

🙏 @succession.. I’ve never felt so good about approving a usage of a song of Kurt’s. You understood this: him, it’s beautiful. I’m sure he’s proud 🙏🙇🏼‍♀️❤️‍🩹🌿🌿🌿 #nirvana #rapeme #kurtdonaldcobain #myfavoriteinsidesource



Ask me who it’s about one day. I might even tell you 🔥🫖 pic.twitter.com/jaUkBmaeya