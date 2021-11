Το “Always Together With You” αποτελεί το πρώτο single του νέου δίσκου, στον οποίο ο Jason Pierce παίζει 16 μουσικά όργανα

Πληροφορίες για τον ένατο δίσκο τους με τίτλο Everything Was Beautiful, μοιράστηκαν οι Spiritualized, δίνοντας επίσης στη δημοσιότητα το lead single του, “Always Together With You”.

Το κομμάτι άντλησε έμπνευση από τις εμπειρίες του J. Spaceman’s (κατά κόσμον Jason Pierce) κατά τη διάρκεια του lockdown, με τον frontman της μπάντας να αναφέρει: «Αισθάνομαι πως είχα εκπαιδευθεί σε όλη μου τη ζωή για αυτό που συνέβη. Το κομμάτι είναι αρκετά buzzy, είναι ένας ψυχεδελικός δεσμός για λίγο λιγότερο από επτά λεπτά, με κιθάρες γεμάτες reverb πολύ φωτεινές φωνητικές αρμονίες».

Το Everything Was Beautiful ηχογραφήθηκε σε 11 διαφορετικά studios, όπως και στο ίδιο το σπίτι του Pierce, ο οποίος μάλιστα παίζει 16 ολόκληρα μουσικά όργανα στον δίσκο. Αυτός θα κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου από την Bella Union, ενώ αποτελεί το follow-up του And Nothing Hurt από το 2018.

Μετά την κυκλοφορία του δίσκου, οι Spiritualized πρόκειται να ξεκινήσουν μια περιοδεία 27 ημερών στην Ευρώπη και τη Βόρεια.

Δείτε εδώ το cover art και το tracklisting του Everything Was Beautiful:

Always Together With You Best Thing You Never Had (The D Song) Let It Bleed (For Iggy) Crazy The Mainline Song The A Song (Laid In Your Arms) I’m Coming Home Again

Ακούστε εδώ το “Always Together With You”: