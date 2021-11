Πότε θα κυκλοφορήσει το greatest hits compilation με τίτλο Hits to the Head;

Την κυκλοφορία ενός greatest hits compilation δίσκου ανακοίνωσαν οι Franz Ferdinand, ο οποίος θα περιέχει 20 αγαπημένα κομμάτια από τη δισκογραφική πορεία του συγκροτήματος. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 11 Μαρτίου από την Domino, ενώ θα περιέχει και δύο ακυκλοφόρητα μέχρι σήμερα κομμάτια, τα “Billy Goodbye” και “Curious”.

Μιλώντας για τη διαδικασία επιλογής των κομματιών της συλλογής, ο Alex Kapranos ανέφερε: «Είναι το ίδιο με το να γράφεις μια set-list για ένα festival: Θέλεις να παίξεις τα κομμάτια που ξέρεις ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει. Τα hits. Αυτό σημαίνει προφανείς επιλογές, αλλά και κομμάτια με ένα ιδιαίτερο νόημα τόσο για την μπάντα όσο και για το κοινό, όπως το “Outsiders”. Προσθέσαμε επίσης δύο νέα κομμάτια που ηχογραφήσαμε πέρυσι, τα “Billy Goodbye” και “Curious” και τα δύο co-produced από τον Stuart Price. Έχω φίλους που πιστεύουν ότι δεν είσαι πραγματικός fan ενός συγκροτήματος αν έχεις ένα best of δίσκο αντί της δισκογραφίας. Διαφωνώ. Σκέφτομαι τη συλλογή δίσκων των γονιών μου ως παιδί. Λάτρευα τα compilation LPs τους. Και είμαι ευγνώμων που είχαν το Changes ή το Rolled Gold. Αυτά τα LPs ήταν η είσοδός μου στη μουσική. Η μύησή μου».

Οι Franz Ferdinand ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι οι δρόμοι τους με τον drummer τους, Paul Thomson, έχουν πια χωρίσει. Το τελευταίο studio album τους, με τίτλο Always Ascending, κυκλοφόρησε το 2018.

Hits to the Head:

01 Darts of Pleasure

02 Take Me Out

03 The Dark of the Matinée

04 Michael

05 This Fire

06 Do You Want To

07 Walk Away

08 The Fallen

09 Outsiders

10 Lucid Dreams

11 Ulysses

12 No You Girls

13 Right Action

14 Evil Eye

15 Love Illumination

16 Stand on the Horizon

17 Always Ascending

18 Glimpse of Love

19 Curious

20 Billy Goodbye

Ακούστε εδώ το “Billy Goodbye”: