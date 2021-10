Το “Nothingman” των Pearl Jam διασκεύασαν οι Coldplay σε συναυλία τους στο Seattle και μπορείτε να δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο. Το συγκρότημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία για το νέο του άλμπουμ με τίτλο Music Of The Spheres.

Η διασκευή του κομματιού παρουσιάστηκε στις 22 Οκτωβρίου στη συναυλία του συγκροτήματος στο Climate Pledge Arena του Seattle. Πρόκειται για το πέμπτο κομμάτι του τρίτου studio album των Pearl Jam με τίτλο Vitalogy, που κυκλοφόρησε το 1994.

«Αν το ακούσει ποτέ αυτό ο Eddie [Vedder], φίλε σ’ αγαπώ και σ’ ευχαριστώ που ήσουν τόσο ευγενικός απέναντι στο συγκρότημά μας» ανέφερε ο Chris Martin μετά την ολοκλήρωση του “Nothingman”, αναφέροντας πως εκείνος και οι Coldplay ήθελαν να παρουσιάσουν ένα tribute σε όλες τις μπάντες της πόλης του Seattle που τους ενέπνευσαν όσο ήταν έφηβοι.

Το συγκρότημα κάλεσε επίσης στη σκηνή έναν 6χρονο θαυμαστή του για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, τραγουδώντας το “Coloratura”.

Η setlist από τη συναυλία του συγκροτήματος στο Seattle:

‘Higher Power’

‘Clocks’

‘Fix You’

‘Viva La Vida’

‘Adventure Of A Lifetime’

‘The Scientist’

‘Paradise’

‘Human Heart’ (with We Are KING)

‘People Of The Pride’

‘Everything’s Not Lost’

‘Magic’

‘Yellow’

‘Nothingman’ (Pearl Jam cover)

‘My Universe’

‘A Sky Full Of Stars’

‘Coloratura’

Δείτε εδώ τους Coldplay να διασκευάζουν το “Nothingman” των Pearl Jam: