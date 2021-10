Εξήντα ολόκληρα χρόνια από την πρώτη τους συνάντηση συμπλήρωσαν ο Mick Jagger και ο Keith Richards, οι οποίοι το γιόρτασαν όπως άρμοζε σε συναυλία τους στο Inglewood της California.

Ο τραγουδιστής και ο κιθαρίστας των Rolling Stones συναντήθηκαν πρώτη φορά στις 17 Οκτωβρίου του 1961, όταν έπιασαν την κουβέντα στην πλατφόρμα του σταθμού του τρένου στο Dartford της Αγγλίας. Ένα χρόνο μετά θα σχημάτιζαν το συγκρότημά τους. Το 2015 τοποθετήθηκε μάλιστα στο σημείο μια τιμητική πλακέτα για την ιστορική αυτή συνάντηση.

Στη συναυλία τους στο Inglewood, οι Jagger και Richards θυμήθηκαν το περιστατικό, ενώ στο video wall εμφανίστηκε σχετική φωτογραφία των δύο μουσικών μαζί με τη λεζάντα «17 Οκτωβρίου 1961-2021 - 60 χρόνια στο ίδιο τρένο».

Οι Stones αυτήν την περίοδο συνεχίζουν την περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική με τίτλο No Filter.

60 years on the same train 🚂



Photo by Theodora Richards pic.twitter.com/jr93mWvazB