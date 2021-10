Τον Isaac Brock των Modest Mouse χαρακτήρισε ο Johnny Marr ως τον καλύτερο στιχουργό με τον οποίο έχει δουλέψει ποτέ, ξεχνώντας μάλλον εντελώς ότι κάποτε συνεργάστηκε στους Smiths με τον Morrissey. Η δήλωσή του έγινε μέσα από πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Stereogum.

«Τον έχω δει να γράφει απίστευτα κομμάτια και μετά να τα κάνει ακόμα καλύτερα και ξανά ακόμα καλύτερα» ανέφερε ο Marr.

Ο πρώην κιθαρίστας των Smiths και ιδιαίτερα επιτυχημένος σόλο καλλιτέχνης συνεργάστηκε με τους Modest Mouse από το 2006 μέχρι και το 2008, όταν βγήκε σε περιοδεία με τους rockers από το Portland. Επιπλέον, συμμετείχε στο άλμπουμ τους We Were Dead Before the Ship Even Sank του 2007. Ο ίδιος δήλωσε στη συνέντευξη ότι όταν του προτάθηκε η συνεργασία, ήταν ήδη μεγάλος φαν του συγκροτήματος.

«Λάτρεψα το γεγονός ότι συμμετείχα στην μπάντα. Υπήρχε μια αδελφοσύνη η οποία διατηρείται ακόμη και στις μέρες μας. Ήταν ίσως η καλύτερη περίοδος της ζωής μου. Μερικές απίστευτα καλές συναυλίες. Μου άρεσε ο ρόλος μου. Είναι κάτι που συνέβη στη ζωή μου για το οποίο θα είμαι πάντοτε ευγνώμων. Και ο Isaac Brock είναι ο καλύτερος στιχουργός με τον οποίο έχω δουλέψει στη ζωή μου» δήλωσε ο Johnny Marr.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι Modest Mouse δήλωσαν ότι ο Marr είναι ευπρόσδεκτος να επιστρέψει στο συγκρότημα όποτε ο ίδιος το επιθυμήσει. Εκείνος απάντησε με ανάρτησή του στο Twitter ότι «του δίνουν τροφή για σκέψη», τονίζοντας και πάλι πόσο όμορφα είχε περάσει στην συνεργασία τους.

Ο Johnny Marr φυσικά ετοιμάζεται αυτό το διάστημα για την κυκλοφορία του νέου του, διπλού δίσκου, με τίτλο Fever Dreams Pts 1-4, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, ο Marr θα συναντηθεί με τους Killers στην tour τους στη Βόρεια Αμερική, η οποία θα ξεκινήσει και αυτή το 2022.