Τον τίτλο της νέας της δισκογραφικής δουλειάς μοιράστηκε η Adele, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 30 Νοεμβρίου. Η επιστροφή της δημοφιλούς τραγουδίστριας θα φέρει τον τίτλο «30» όπως πολύ καλά είχαν μαντέψει οι θαυμαστές της, μετά τις πρόσφατες αναρτήσεις διάφορων billboards σε κεντρικούς δρόμους πόλεων του εξωτερικού με τον εν λόγω αριθμό.

Η Adele μιλώντας για το follow-up του 25 του 2015 ανέφερε: «Αισθάνομαι ότι βρήκα ξανά το συναίσθημα. Τολμώ να πω ότι δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο ήρεμη στη ζωή μου. Γι’ αυτό και είμαι πια έτοιμη να κυκλοφορήσω αυτόν τον δίσκο». Η ίδια σε προηγούμενη συνέντευξή της ανέφερε πως το 30 είναι ο πιο προσωπικός της δίσκος μέχρι στιγμής.

Το πρώτο single της νέας δισκογραφικής δουλειάς της Adele θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου, έπειτα από ένα preview που έδωσε η ίδια στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από ένα Instagram Live session.

