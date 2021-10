Το Keep On With Falling, είναι το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος χωρίς τον βασικό τους στιχουργό, Martin Carr

Το πρώτο τους άλμπουμ μετά το 1998 ανακοίνωσαν οι Boo Radleys, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 11 Μαρτίου του 2022 από το δικό τους label, Boostr. Το Keep On With Falling είναι ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος χωρίς τον βασικό τους στιχουργό και κιθαρίστα, Martin Carr. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι Radleys κυκλοφόρησαν ένα κομμάτι με τίτλο “A Full Syringe and Memories of You”, το οποίο τελικά θα περιλαμβάνεται στον νέο δίσκο. Τώρα το συγκρότημα έκανε διαθέσιμο το πρώτο single του δίσκου, με τίτλο “I’ve Had Enough, I’m Out”.

Μετά την κυκλοφορία του “A Full Syringe and Memories of You”, ο Martin Carr είχε κάνει την εξής ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter: «Είναι περίεργο να διαβάζεις και να ακούς μερικές από τις πρόσφατες συνεντεύξεις των Boo Radleys. Πάντα είχα πρόβλημα στο να αναγνωρίζω την ύπαρξή μου, αλλά το να είμαι εντελώς απών από την ίδια μου την ιστορία; Ο Κομισάριος εξαφανίστηκε!»

Δείτε εδώ την tracklist του νέου δίσκου, αλλά και τις ημερομηνίες της επικείμενης μίνι περιοδείας του συγκροτήματος:

Keep On With Falling:

01 I’ve Had Enough I’m Out (Album Version)

02 Keep On With Falling

03 All Along

04 I Say a Lot of Things

05 Tonight

06 A Full Syringe and Memories of You (Album Version)

07 Call Your Name

08 Here She Comes Again

09 You and Me

10 I Can’t Be What You Want Me to Be

11 Alone Together

The Boo Radleys:

10-24 Bristol, England - The Lanes

10-25 Manchester, England - Night and Day Café

10-26 Edinburgh, Scotland - Voodoo Rooms

10-28 Newcastle, England - Northumbria University

10-29 Birmingham, England - Hare and Hounds

10-30 London, England - Moth Club