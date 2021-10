Το συγκρότημα θα παίζει κατά τη διάρκεια της περιοδείας ολόκληρο το άλμπουμ του, After the Snow, που περιλαμβάνει το κλασικό πια “I Melt With You”

Οι Modern English επιστρέφουν με μια περιοδεία για τα 40 χρόνια της καριέρας τους, η οποία θα λάβει χώρα στη Βόρεια Αμερική. Οι βρετανοί πρωτοπόροι της New Wave πρόκειται να ξεκινήσουν την tour τους το 2022 και σε αυτήν πρόκειται να παίζουν ολόκληρο το άλμπουμ τους, After the Snow, που περιλαμβάνει το κλασικό σήμερα κομμάτι “I Melt With You”.

Η περιοδεία τους θα ξεκινήσει στο West Palm Beach της Florida τον Μάρτιο, ενώ θα περιλαμβάνει 36 ολόκληρες στάσεις σε διάφορες πολιτείες, μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Οι Modern English κυκλοφόρησαν επίσης πρόσφατα τον δίσκο After the Snow: Live From Indigo at the O2, ο οποίος μάλιστα θα είναι διαθέσιμος και σε βινύλιο για τη φετινή Record Store Day στις 26 Νοεμβρίου.

Modern English 2022 Tour Dates:

03/12 – West Palm Beach, FL @ Respectable St.

03/13 – Orlando, FL @ The Social

03/16 – Atlanta, GA @ The Earl

03/19 – Houston, TX @ Numbers

03/20 – Austin, TX @ 3Ten Live

03/22 – Dallas, TX @ Gas Monkey

03/23 – Tulsa, OK @ The Vanguard

03/26 – Tucson, AZ @ Club Congress Plaza

03/27 – Phoenix, AZ @ Rebel Lounge

06/08 – Portland, OR @ Doug Fir Lounge

06/09 – Seattle, WA @ Triple Door

06/10 – Vancouver, BC @ Rickshaw

06/11 – The Dalles, OR @ Granada Theater

06/14 – San Francisco, CA @ The Chapel

06/17 – Riverside, CA @ The Concert Lounge

06/18 – San Diego, CA @ Casbah

06/19 – Los Angeles, CA @ Part-time Punks @ Echo

06/22 – Denver, CO @ Soiled Dove

06/24 – Kansas City @ Record Bar

06/26 – Crystal Lake, IL @ Raue Center

06/28 – Minneapolis, MN @ Fine Line Café

06/30 – Three Oaks, MI @ The Acorn

07/01 – Milwaukee, WI @ TBA

07/02 – Evanston, IL @ Space

09/07 – Philadelphia, PA @ Ardmore

09/08 – Asbury Park, NJ @ Asbury Lanes

09/09 – Uncasville, CT @ Mohegan Sun

09/10 – Pawling, NY @ Daryl’s House

09/13 – New York, NY @ Sony Hall

09/14 – Alexandria, VA @ Birchmere

09/16 – W. Springfield, MA @ The Big E

09/17 – W. Springfield, MA @ The Big E

09/18 – W. Springfield, MA @ The Big E

09/20 – Pittsburgh @ Crafthouse

09/22 – Detroit, MI @ Magic Bag

09/24 – Buffalo, NY @ Spirit of the 80’s