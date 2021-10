Την τρίτη του full-length συνεργασία με τους Soulsavers ανακοίνωσε ο Dave Gahan των Depeche Mode, ο οποίος πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο cover album με τίτλο Imposter. Ο δίσκος θα περιλαμβάνει διασκευές κομματιών των PJ Harvey, Neil Young, Cat Power, Charlie Chaplin, Mark Lanegan, Gene Clark και πολλών άλλων. Το Imposter πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου από την Columbia.

«Όταν ακούω τις φωνές και τα τραγούδια άλλων ανθρώπων – κυρίως τον τρόπο με τον οποίο τα τραγουδάνε και μεταδίδουν τα λόγια τους – νιώθω οικεία σαν αν είμαι στο σπίτι μου» ανέφερε ο Gahan σε συνέντευξη τύπου για τον νέο δίσκο. «Ταυτίζομαι με αυτό και με ανακουφίζει όσο τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει ούτε ένας καλλιτέχνης στον δίσκο που να μην με έχει αγγίξει στο παρελθόν».

Το Imposter έρχεται για να ακολουθήσει το The Light the Dead See του 2012 και το Angels & Ghosts του 2015.

Imposter:

01 The Dark End of the Street (Chips Moman/Dan Penn)

02 Strange Religion (Mark Lanegan)

03 Lilac Wine (James Shelton)

04 I Held My Baby Last Night (Jules Bihari/Elmore James)

05 A Man Needs a Maid (Neil Young)

06 Metal Heart (Cat Power)

07 Shut Me Down (Rowland S. Howard)

08 Where My Love Lies Asleep (Gene Clark)

09 Smile (Charlie Chaplin, John Turner and Geoffrey Parsons)

10 The Desperate Kingdom of Love (PJ Harvey)

11 Not Dark Yet (Bob Dylan)

12 Always on My Mind (John Lee Christopher, Jr., Mark James & Wayne Thompson)