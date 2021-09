Ένα νέο τραγούδι έδωσαν στην δημοσιότητα οι Guns N’ Roses, με τίτλο "Hard Skool". Οι ρίζες του τραγουδιού φτάνουν πίσω, στην περίοδο 1996-1997, όταν και υπήρχε η σκέψη να κυκλοφορήσουν ένα κομμάτι για την τότε ταινία του Jackie Chan. 16 δευτερόλεπτα του τραγουδιού είχαν διαρρεύσει το 2006 (με τον τίτλο να είναι τότε "Checkmate"), ώσπου το 2019 το τραγούδι διέρρευσε μαζί με άλλα 20 από τα sessions του Chinese Democracy.

Οι Guns N’ Roses, στο sound check της συναυλίας τους στο Μεξικό το 2020, είχαν προβάρει για πρώτη φορά το τραγούδι, δίχως να το παίξουν τότε, ενώ στις περιοδείες τους το 2021 αρκετές φορές είχαν προβάρει το τραγούδι στο sound check με τους φανατικούς οπαδούς να περιμένουν να το ακούσουν, ενώ πρόσφατα ο Axl σε μια συνάντηση που είχε backstage με μια οπαδό, είχε πει ότι το τραγούδι θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Η έκδοση που κυκλοφόρησε σήμερα -σε σχέση με το τραγούδι που είχε διαρρεύσει το 2019- έχει νέο bass intro από τον Duff και νέο σόλο/ρυθμικά από τον Slash, επιβεβαιώνοντας τις θεωρίες ότι ο Slash/Duff δουλεύουν πάνω σε τραγούδια από τα sessions του Chinese Democracy.

Θυμίζουμε ότι από την ημέρα που οι Slash/Duff γύρισαν ξανά στους Guns N’ Roses έχουν κυκλοφορήσει σε μορφή single 3 τραγούδια, το "Shadow Of Your Love" (με ανεπιβεβαίωτες φήμες να λένε ότι τα drums είναι παιγμένα από τον νυν ντράμερ τους, Frank Ferrer) που είναι εποχής Appetite For Destruction, το "Absurd" και το "Hard Skool" - με τα 2 τελευταία να είναι εποχής Chinese Democracy.

Όσο για το νέο άλμπουμ; Όπως θα έλεγε και ο Axl, Soon Is the Word….