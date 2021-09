Το video clip του νέου τους single, “If You Say the Word”, μοιράστηκαν οι Radiohead. Το visual σκηνοθέτησε ο Kasper Häggström και σε αυτό παρακολουθούμε δύο άνδρες που αρπάζουν κόσμο μέσα από ένα δάσος, με σκοπό να τους μεταφέρουν στην πόλη όπου μεταμορφώνονται σε εργαζόμενοι γραφείου.

Το “If You Say the Word” είναι το πρώτο single του Kid Amnesiae, του album του συγκροτήματος με προηγουμένως ακυκλοφόρητο υλικό που περιλαμβάνεται στο Kid A Mnesia box set. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης reissues του Kid A και του Amnesiac και θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου.

Δείτε το video clip εδώ: