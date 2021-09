Το Nevermind των Nirvana πρόκειται να επανακυκλοφορήσουν οι δισκογραφικές Geffen και Ume, για να γιορτάσουν την 30η επέτειο από την πρώτη του κυκλοφορία. Η επανέκδοση θα κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει ένα bonus 7" με το A-side του να περιέχει το “Endless, Nameless” και το B-side τα κομμάτια “Even In His Youth” και “Aneurysm”.

Η Super Deluxe επανέκδοση του Nevermind από την άλλη θα περιλαμβάνει 8 LPs αλλά και το 7". Ανάμεσά τους θα βρίσκονται το remastered Nevermind, όπως και ηχογραφήσεις από τέσσερις συναυλίες του συγκροτήματος, τα Live in Amsterdam, στις 25 Νοεμβρίου του 1991, Live in Del Mar στις 28 Δεκεμβρίου του 1991, Live in Melbourne την 1η Φεβρουαρίου του 1991 και Live in Tokyo στις 19 Φεβρουαρίου του 1992. Επιπλέον θα κυκλοφορήσει η CD εκδοχή που θα περιλαμβάνει 5 CD με αυτές τις συναυλίες, όπως και ένα Blu-ray από το Live in Amsterdam.

Το Nevermind είχε ξανακυκλοφορήσει και το 2011 για την 20η του επέτειο.