O Lindsey Buckingham ξεκίνησε να παίζει στους Fleetwood Mac όταν κατά τύχη συναντήθηκε με τον Mick Fleetwood σε ένα στούντιο ηχογραφήσεων, για να μεταμορφώσει τον ήχο της μπάντας με την χαρισματική frontwoman και επί χρόνια σύντροφό του, Stevie Nicks, κυκλοφορώντας τον ιστορικό σήμερα δίσκο Rumours.

Μετά το Rumours, όμως, οι Fleetwood Mac χρειάζονταν μια δυναμική επιστροφή που δεν θα ήταν άλλη από το πρώτο single του ομώνυμου follow-up δίσκου, “Tusk”.

Χαρακτηριστικό για τη σουρεαλιστική του διάθεση και τους ambient ήχους του, το “Tusk” δεν κατάφερε να αγγίξει την επιτυχία του Rumours, όμως θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια, αλλά και δίσκους, όλων των εποχών.

Ο Lindsey Buckingham διηγήθηκε την ιστορία της δημιουργίας του στον Peter Csathy και το podcast του Consequence of Sound με τίτλο The Story Behind the Song, συζητώντας για την έμπνευση πίσω από αυτό, τα νοήματά του, την παραγωγή του και την επιρροή του στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Στο ίδιο podcast, ο Buckingham αναφέρθηκε και σε ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του από την δισκογραφία του, το “On the Wrong Side”, που περιέχεται στον τελευταίο του δίσκο με τίτλο το όνομά του.

Ακούστε το podcast εδώ:

https://open.spotify.com/episode/4DJjoLUTk5wTwrfsvxkSq6?si=a73a11e0a7e049a1