Από ελικόπτερο ισχυρίζεται ότι έπεσε ο Liam Gallagher, ο οποίος ανάρτησε την είδηση στο Twitter. «Λοιπόν δείτε τι έγινε, έπεσα χθες το βράδυ από ένα ελικόπτερο» έγραψε ο πρώην τραγουδιστής των Oasis, ο οποίος πρόσθεσε και μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται τραυματισμένος. Μάλιστα ο ίδιος συμπλήρωσε αστειευόμενος ότι ς αυτή θα χρησιμοποιηθεί σαν εξώφυλλο στον επόμενο δίσκο του.

Ο βρετανός καλλιτέχνης δεν ανέφερε περισσότερες πληροφορίες για την πτώση του, γι’ αυτό και fans του καλλιτέχνη προχώρησαν σε κοροϊδευτικά σχόλια στο Twitter, όπου ανέφεραν ότι ο Gallagher πιθανότατα είχε μια πτώση βγαίνοντας από το ελικόπτερο.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, το περιστατικό συνέβη μετά τη συναυλία του Gallagher στο Wight Festival του Newport, ενώ ο ίδιος θα έχει στη διάθεσή του μερικές μέρες να αναρρώσει μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο οπότε και ξαναπαίζει ζωντανά.

Δείτε εδώ τις σχετικές αναρτήσεις:

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk