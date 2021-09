Από την την περιοδεία των Faith No More και των Mr. Bungle λόγω ζητημάτων ψυχικής υγείας αποσύρθηκε ο Mike Patton, που εξέδωσε δήλωση σχετικά με την απόφασή του. «Έχω ζητήματα τα οποία ενισχύθηκαν από την πανδημία και αυτή τη στιγμή με ταλαιπωρούν. Δεν πιστεύω ότι μπορώ σε αυτό το σημείο να δώσω όσα πρέπει και δεν θέλω να δώσω κάτι λιγότερο από το 100%. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στους fans μας και ελπίζω να επανορθώσω σύντομα».

Ο Patton ανέφερε επίσης ότι τόσο οι Faith No More όσο και οι Mr. Bungle τον υποστηρίζουν στην απόφασή του αυτή και ανυπομονούν να είναι σε θέση να δουλέψουν και πάλι μαζί με υγιείς όρους. Τα μέλη των Faith No More μάλιστα εξέδωσαν και δική τους ανακοίνωση στην οποία εκφράζουν τη στήριξή τους στον frontman της μπάντας.

Οι ημερομηνίες της Αμερικανικής tour του συγκροτήματος που θα επηρεαστούν είναι αυτές στις οποίες παίζουν μαζί με τους System of a Down, αλλά και το Knotfest των Slipknot στην Indianola της Iowa.

Διαβάστε τα statements του Mike Patton και των Faith No More εδώ: