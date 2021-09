Μία νέα εκδοχή του “Hellraiser” μοιράστηκε με το κοινό ο frontman των Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Η νέα αυτή εκδοχή είναι ένα ντουέτο του ίδιου με τον εκλιπόντα Lemmy Kilmister των Motörhead και θα περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Ozzy, No More Tears, που θα κυκλοφορήσει ξανά την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου με αφορμή την 30η επέτειο από την κυκλοφορία του.

Το “Hellraiser” είναι το ένα από τα τέσσερα κομμάτια που συνέγραψε ο Osbourne με τον Lemmy για το No More Tears, μαζί με τα “Mama, I’m Coming Home,” “Desire” και “I Don’t Want to Change the World”. Οι Motörhead ηχογράφησαν στη συνέχεια τη δική τους εκδοχή του “Hellraiser”, την οποία κυκλοφόρησαν ως single από το άλμπουμ τους του 1992, March ör Die.

Η νέα εκδοχή του κομματιού συνδυάζει τα φωνητικά του Lemmy από το 1992 με αυτά του Ozzy από το original, φέρνοντας του δύο καλλιτέχνες μαζί για ακόμη μια φορά. Η κυκλοφορία του ντουέτου αποτελεί tribute του Ozzy Osbourne στον καλό του φίλο που έφυγε από τη ζωή το 2015.

Ακούστε εδώ την νέα εκδοχή του “Hellraiser”, αλλά και τις παλιότερες: