Ακούστε εδώ το “If You Say the Word”

Τους iconic δίσκους τους Kid A και Amnesiac επανεκδίδουν οι Radiohead, οι οποίοι θα κυκλοφορήσουν ακόμα ένα LP με ακυκλοφόρητες δουλειές τους. Το Kid Amnesiae, όπως ονομάζεται αυτό, αποτελείται από ηχογραφήσεις του συγκροτήματος από το 1999 και το 2000. Εκτός από τις εναλλακτικές εκδοχές και στοιχεία κομματιών μέσα από τα δύο άλμπουμ και τα B-Sides, το Kid Amnesiae περιλαμβάνει το “If You Say the Word” (που διατίθεται τώρα ως ψηφιακό single και δεν είχε ακουστεί ποτέ ξανά) καθώς και μια ακυκλοφόρητη studio εκδοχή του “Follow Me Around”. Η συλλογή θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου από την XL Recordings.

Το τελευταίο reissue του Kid A έγινε το 2009, ενώ την προηγούμενη χρονιά, για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του, οι Radiohead μοιράστηκαν μια extended version του κομματιού “Treefingers.”

Η tracklist του Kid Amnesiae bonus LP:

01 Like Spinning Plates (‘Why Us?’ Version)

02 Untitled V1

03 Fog (Again Again Version)

04 If You Say the Word

05 Follow Me Around

06 Pulk/Pull (True Love Waits Version)

07 Untitled V2

08 The Morning Bell (In the Dark Version)

09 Pyramid Strings

10 Alt. Fast Track

11 Untitled V3

12 How to Disappear into Strings

Η πλήρης συλλογή KID A MNESIA θα είναι διαθέσιμη στις παρακάτω εκδόσεις:

KID A MNESIA Deluxe LP — Limited edition 3xLP cream vinyl, on 180g – Kid A, Amnesiac (both half-speed cuts), Kid Amnesiae + 36-page hardback art book

Kid Amnesiette — Limited, numbered edition of 5000, 2xCassette – Tape 1: Kid A / Amnesiac, Tape 2: Kid Amnesiae / 5x B-sides from the Kid A / Amnesiac era + 36-page booklet

Καθώς και σε limited edition red vinyl 3LP, black vinyl 3LP, 3xCD, and 3-volume digital formats.

Επιπλέον, στις 4 Νοεμβρίου η Canongate θα κυκλοφορήσει δυο art books από τον Thom Yorke και τον Stanley Donwood που αποτελούν συλλογές όλων των εικαστικών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο των άλμπουμ Kid A & Amnesiac.

KID A MNESIA Art Book – a 300-page celebration of the process and artwork created for Kid A and Amnesiac.

FEAR STALKS THE LAND! – A B&W paperback in which Yorke and Donwood’s notes, lyrics and sketches are gathered together.

Ακούστε εδώ το “If You Say the Word” :