Στο δίσκο με τίτλο The Lockdown Sessions θα συμμετέχουν και οι Lil Nas X, Stevie Wonder, Stevie Nicks και Glen Campbell

Την κυκλοφορία του νέου του δίσκου ανακοίνωσε ο Elton John, που θα τιτλοφορείται The Lockdown Sessions. Ο δίσκος αποτελείται από συνεργασίες που έκανε ο αγαπημένος καλλιτέχνης τους τελευταίους 18 μήνες με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες του χώρου. Στο The Lockdown Sessions θα περιλαμβάνονται τα κομμάτια “Cold Heart (Pnau Remix)” με τη Dua Lipa, “Chosen Family” με τη Rina Sawayama και “The Pink Phantom” με τους Gorillaz, όπως και τα covers των “Nothing Else Matters” των Metallica και “It’s a Sin” των Pet Shop Boys, σε εκτέλεση με τον Years & Years. Επιπλέον, στο δίσκο θα περιλαμβάνεται και το “One of Me” σε συνεργασία με τον Lil Nas X, κομμάτι που θα περιλαμβάνεται και στο δίσκο του τελευταίου, Montero.

Στο Lockdown Sessions θα περιλαμβάνονται επίσης και κομμάτια μέχρι στιγμής ακυκλοφόρητα, όπως τα “I’m Not Gonna Miss You”, σε συνεργασία με τον εκλιπόντα Glen Campbell, αλλά και “Always Love You” με τους Nicki Minaj και Young Thug.

Δείτε εδώ την tracklist και το εξώφυλλο του δίσκου:

The Lockdown Sessions:

01 Elton John / Dua Lipa: “Cold Heart (Pnau Remix)”

02 Elton John / Young Thug / Nicki Minaj: “Always Love You”

03 Surfaces: “Learn to Fly” [ft. Elton John] 04 Elton John / Charlie Puth: “After All”

05 Rina Sawayama / Elton John: “Chosen Family”

06 Gorilllaz: “The Pink Phantom” [ft. Elton John and 6lack] 07 Elton John / Years & Years: “It’s a Sin (Global Reach Mix)”

08 Miley Cyrus: “Nothing Else Matters” [ft. Watt, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo and Chad Smith] 09 Elton John / SG Lewis: “Orbit”

10 Elton John / Brandi Carlile: “Simple Things”

11 Jimmie Allen / Elton John: “Beauty in the Bones”

12 Lil Nas X: “One of Me” [ft. Elton John] 13 Elton John / Eddie Vedder: “E-Ticket”

14 Elton John /Stevie Wonder: “Finish Line”

15 Elton John / Stevie Nicks: “Stolen Car”

16 Glen Campbell / Elton John: “I’m Not Gonna Miss You”