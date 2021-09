Ο 17 φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, Sting, ανακοινώνει το ολοκαίνουργιο album του με τίτλο The Bridge.

Το πρώτο single από το άλμπουμ ονομάζεται “If It’s Love” και πρόκειται για ένα ρομαντικό τραγούδι που αγγίζει με την αισθαντική φωνή του καλλιτέχνη.

"I’m certainly not the first songwriter to equate falling in or out of love with an incurable sickness, nor will I be the last, ’If It’s Love’ is my addition to that canon where the tropes of metaphorical symptoms, diagnosis, and downright incapacity are all familiar enough to make each of us smile ruefully." - Sting

Το album The Bridge δημιουργήθηκε εν μέσω πανδημίας και προέκυψε μέσα από πολλά και ανάμεικτα συναισθήματα του καλλιτέχνη.

Τα ολοκαίνουργια τραγούδια του album αποτελούν έμπνευση του Sting από ποικίλα είδη μουσικής που έχει δοκιμάσει καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του, όπως rock n’ roll, jazz, classical και folk.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown της περσινής χρονιάς από ένα σύνολο μουσικών, συμπεριλαμβανομένων των Dominic Miller (κιθάρα), Josh Freese (drums), Branford Marsalis (σαξόφωνο), Manu Katché (drums), Martin Kierszenbaum (keyboards) και Fred Renaudin (synthesizer).

Τα τραγούδια είναι σε παραγωγή των Sting και Martin Kierszenbaum και σε μίξη των Robert Orton, Donal Hodgson και Tony Lake.

Βρείτε και ακούστε το “If It’s Love”, εδώ:

https://sting.lnk.to/IfItsLoveGREPR

The Bridge Track Listing:

Rushing Water

2. If It’s Love

3. The Book of Numbers

4. Loving You

5. Harmony Road

6. For Her Love

7. The Hills on the Border

8. Captain Bateman

9. The Bells of St. Thomas

10. The Bridge Waters of Tyne (Deluxe bonus track)

12. Captain Bateman’s Basement (Deluxe bonus track)

13. (Sittin’ on) The Dock of the Bay (Deluxe bonus track)

Κυκλοφορεί από την Minos EMI, a Universal Music Company