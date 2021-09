S.S - Γνωρίζεις τον Γάλλο συνθέτη - στιχουργό Serge Gainsbourg ;

C.W. - Ναι, δεν μου αρέσει. Αρέσει στην γυναίκα μου και την κόρη μου, αλλά εγώ νομίζω ότι όπως πολλοί Γάλλοι τραγουδιστές έχει αρκετή έπαρση... δεν είναι πραγματικά καλός και δεν νομίζω ότι έχει στ' αλήθεια ταλέντο... όπως πολλοί συμπατριώτες του καλλιτέχνες, απλά εκμεταλλεύτηκε το γεγονός οτί είναι Γάλλος.

Τον Σεπτέμβριο του 1996, ο Charlie Watts είχε μόλις κυκλοφορήσει το album "Long We Go And Far Away" και το περιοδικό RayGun (από τα πιο επιδραστικά indie - εναλλακτικά περιοδικά της εποχής), είχε κανονίσει να συνομιλήσουν τηλεφωνικά ο Steve Shelley (ντράμερ των Sonic Youth) με τον συνάδελφο του από τους Rolling Stones.

Η συνέντευξη μεταφέρθηκε για πρώτη φορά ψηφιακά και είναι από χθες διαθέσιμη στο site του Flood Magazine.

Προφανώς και πρόκειται για μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις που έδωσε ο θρυλικός ντράμερ των Stones και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα το γεγονός ότι συνομιλεί με έναν εξίσου σημαντικό ντράμερ από την δεκαετία των 90s. Παρόλα αυτα, οι φήμες που ήθελαν τον κύριο Watts λιγομίλητο και μετρημένο επιβεβαιώνονται, με μεγάλες πιθανότητες η συγκεκριμένη, να μην είναι από τις συνεντεύξεις που ο σπουδαίους ντράμερ απήλαυσε.

Κατά την διάρκεια της, γίνεται φανερή η ανάγκη του να μιλήσει για το νέο του album ενώ ο Shelley προσπαθεί να αποσπάσει ανέκδοτες ιστορίες από το παρελθόν των Stones, κάτι που μάλλον δεν φαίνεται να ενθουσιάζει και τόσο τον Βρετανό μουσικό. Πάντως, προλαβαίνει να κάνει χαλάστρα στον μύθο του Serge Gainsbourg και επιβεβαιώνει επίπλεον την αγάπη του για την Αμερικάνικη jazz.

Ακριβώς μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του Charlie Watts, τα media αλλά και σπουδαίοι μουσικοί ανά τον κόσμο εξακολουθούν να μοιράζονται λιγότερο γνωστές ιστορίες και σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την ζωή του ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το πρόσφατο άρθρο των New York Times γύρω από την πάντα cool και στυλάτη συλλογή ρούχων και παπουτσιών του.