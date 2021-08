Τον Οκτώβριο θα επανακυκλοφορήσει το άλμπουμ των The Beatles, “Let It Be”, με αρκετές εκπλήξεις.

Μια επανέκδοση του τελευταίου στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν ποτέ οι The Beatles, θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου, ενισχύοντας το κλασικό άλμπουμ του 1970 με νέες ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τόσο σε φυσική, όσο και σε ψηφιακή super deluxe έκδοση και θα περιλαμβάνει 27 ηχογραφήσεις, καθώς και το “Let It Be EP” με τέσσερα κομμάτια και ένα δίσκο βινυλίου με ένα ακυκλοφόρητο stereo mix του “Get Back”, που έγινε από το μηχανικό ηχογραφήσεων, Γκλίν Τζονς, τον Μάιο του 1969.

Με την ανακοίνωση του νέου δίσκου, παρουσιάστηκαν τρία κομμάτια από το άλμπουμ “Let It Be” που επανακυκλοφόρησαν στο Spotify : “Let It Be (2021 Mix)”, “Don’t Let Me Down (First Rooftop Performance)” και “For You Blue (1969 Glyn Johns Mix)”.

Το “Let It Be” θα είναι διαθέσιμο για αγορά σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένης και μιάς super deluxe έκδοσης.

Η τελευταία remastered εκδοχή του "Let It Be" από το 2009: