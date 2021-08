Το προηγούμενό τους άλμπουμ, με τίτλο As Long As You Are, κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο και μάλιστα θα κάνουν μια παγκόσμια περιοδεία γι' αυτό, έστω και καθυστερημένα (λόγω Covid-19), συμπεριλαμβανομένων πολλών εμφανίσεων σε φεστιβάλ, καθώς και συναυλιών με τους Modest Mouse και Hinds.

Κάτι λιγότερο από έναν χρόνο μετά τον τελευταίο δίσκο, οι Future Islands έκαναν διαθέσιμο το single "Peach". Uptempo και στο ύφος που γνωρίζουμε, είναι το πρώτο νέο κομμάτι μετά από αυτόν και μπορείτε να το απολαύσετε εδώ: