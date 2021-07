Πίσω στο 1978 η Dolly Parton φιγούραρε ως κουνελάκι του Playboy στο εξώφυλλο του περιοδικού.

Έκτοτε έχουν περάσει 43 χρόνια, όμως η country τραγουδίστρια αποφάσισε να αναβιώσει το εξώφυλλο, αυτή τη φορά ως δώρο για τα 79α γενέθλια του συζύγου της, Carl Dean.

Πέρυσι, η Parton είχε εκφράσει την επιθυμία της να ξαναφιγουράρει στο εξώφυλλο του Playboy για τα 75α της γενέθλια (που ήταν φέτος), όμως στο μεταξύ, το θρυλικό περιοδικό ανακοίνωσε πως σταματάει να τυπώνεται.

Σε βίντεο που ανέβασε στα social media, η Dolly Parton είπε: «Ο σύζυγός μου πάντα λάτρευε το εξώφυλλο του Playboy, οπότε προσπάθησα να σκεφτώ κάτι για να τον κάνω χαρούμενο. Με θεωρεί ακόμη hot μετά από 57 χρόνια -και δε θα του το χαλάσω».

Αυτό που λέμε couple goals...

It’s always #HotGirlSummer for my husband, Carl 💝 Happy birthday my love! pic.twitter.com/utz7Atpk3F