Ακούσαμε πριν λίγο καιρό το εντελώς καλοκαιρινό single της Lorde, "Solar Power", με το οποίο προλογίζει και την επερχόμενη, τρίτη, ομώνυμη δισκογραφική της δουλειά.

Τώρα η Νεοζηλανδή ανέβηκε...στα ψηλά για τις ανάγκες της εκπομπής του Stephen Colbert για να τραγουδήσει το τελευταίο της κομμάτι.

Για να είμαστε ακριβείς, η Lorde ανέβηκε στην ταράτσα του Ed Sullivan Theater, στο Μπρόντγουεϊ.

Βλέπετε την performance της παρακάτω:

From high above Broadway, @lorde performs her smash hit #SolarPower in our first ever #LSSC rooftop performance! pic.twitter.com/PxFA8ucpPs