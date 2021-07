Η τελευταία δουλειά που ακούσαμε από την Courtney Barnett ήταν το Tell Me How You Really Feel το 2018 και τρία χρόνια μετά, η τρίτη δουλειά της Αυστραλής βρίσκεται προ των πυλών.

Έτσι το Things Take Time, Take Time, όπως θα λέγεται ο δίσκος, θα κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου από τις Mom+Pop Music/Marathon Artists.

Το άλμπουμ γράφτηκε σε διάστημα 2 χρόνων και ηχογραφήθηκε στα τέλη του 2020 και τις αρχές του 2021 σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη.

Μαζί με την ανακοίνωση, η Courtney Barnett έκανε διαθέσιμο και το πρώτο single από τον επερχόμενο δίσκο της, "Rae Street".