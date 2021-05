Του κομματιού που είχαμε ακούσει στην ταινία Butch Cassidy And The Sundance Kid.

Πέθανε στα 78 του χρόνια ο B. J. Thomas, τραγουδιστής που έγινε γνωστός κυρίως στις δεκαετίες του '60 και του '70. Πέθανε στο σπίτι του στο Τέξας, αφού είχε διαγνωστεί με καρκίνο των πνευμόνων σε προχωρημένο στάδιο πίσω στον Μάρτιο.

Ο B. J. Thomas είναι κυρίως γνωστός για το κομμάτι "Raindrops Keep Falling On My Head" όπως ακούστηκε στην ταινία Butch Cassidy And The Sundance Kid του 1969, ενώ, τραγούδησε και την πρώτη εκδοχή του "Hooked On A Feeling".

Ο Thomas είχε μερικές ακόμα επιτυχίες τη δεκαετία του '70, ενώ συγχρόνως αντιμετώπιζε προβλήματα με τον γάμο του και με ουσίες. Στο τέλος της δεκαετίες ανέκαμψε, οπότε και στράφηκε στον χριστιανισμό και τη θρησκευτική μουσική.