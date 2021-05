Ακούστε το νέο τους κομμάτι "Like I Used To".

Όπως είχαν αφήσει να εννοηθεί μέσα από τα social media τους, η Sharon Van Etten και η Angel Olsen ετοίμαζαν κάτι από κοινού.

Έτσι, λοιπόν, τώρα οι δύο αγαπημένες του indie κοινού μουσικοί κυκλοφόρησαν μαζί το κομμάτι "Like I Used To".

Την παραγωγή του τραγουδιού ανέλαβε ο John Congleton, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την κάθε μία ξεχωριστά, στο Remind Me Of Tomorrow με τη Sharon Van Etten και στο All Mirrors με την Angel Olsen.

Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα βίντεο σε σκηνοθεσία του Kimberly Stuckwisch, που γυρίστηκε στο Joshua Tree.

Βλέπετε και ακούτε το "Like I Used To" παρακάτω: