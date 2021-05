Με ένα νέο κομμάτι, το "Orwellian" προλογίζουν οι Manic Street Preachers τον επερχόμενο, 14ο δίσκο τους.

Το The Ultra Vivid Lament, όπως θα λέγεται η νέα δουλειά της μπάντας, θα κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου και ηχογραφήθηκε στα στούντιο Rockfield αλλά και στο στούντιο των Manic Street Preachers, Door to the River HQ, μαζί με τον συνεργάτη τους, Dave Eringa. Ακόμα, στον δίσκο θα ακούσουμε συμμετοχές από την Julia Cumming των Sunflower Bean και τον Mark Lanegan.

Για το "Orwellian" διαβάζουμε στο δελτίο τύπου: «Αφορά τη μάχη της διεκδίκησης του νοήματος, τη διαγραφή του συγκείμενου μέσα σε έναν διάλογο, την αίσθηση της φραξιονιστικής σύγκρουσης που δημιουργούν οι ψηφιακές πλατφόρμες, οδηγώντας σε μια αδιάκοπη κατάσταση πολιτισμικού πολέμου».

Ακούτε το "Orwellian" παρακάτω: