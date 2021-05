Ο Pervis Staples και ένα εκ των ιδρυτικών μελών των Staple Singers πέθανε στα 85 του χρόνια. Βρισκόταν στο σπίτι του στο Ντόλτον του Ιλινόι, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Οι Staple Singers ξεκίνησαν το 1948 από τον πατέρα του Pervis, Roebuck “Pops” Staples, τον ίδιο αλλά και τις τρεις αδερφές του, Mavis, Cleotha και Yvonne.

To γκόσπελ και r'n'b γκρουπ γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία του στη δεκαετία του '70, με κομμάτια όπως τα “Respect Yourself”, “If You’re Ready (Come Go With Me)”, “Let’s Do It Again”.