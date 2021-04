Η συνδημιουργός των "From Her To Eternity" και "Stranger Than Kindness" άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών, όπως έγινε μόλις γνωστό.

Μία από τις κορυφαίες καλλιτέχνιδες της post-punk σκηνής της Μελβούρνης, με συμμετοχή στη δημιουργία κομματιών των Birthday Party ("A Dead Song", "Dead Joe" και "Kiss Me Black") με τον τότε σύντροφό της Nick Cave (διατηρούσαν σχέση από το 1977 μέχρι το 1983, αλλά εργάστηκαν μαζί και μετά από αυτήν, και στα '90s), αλλά και συνεργασίες μετά με τους Bad Seeds, η Anita Lane, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών.

Μετά το τέλος των Birthday Party στις αρχές των '80s, η Anita Lane έγραψε μαζί με τον Nick Cave τα "From Her To Eternity" και "Stranger Than Kindness", ενώ κυκλοφόρησε 2 σόλο άλμπουμ, το Dirty Pearl του 1993 και το Sex O’Clock του 2001 (η τότε κριτική του Avopolis βρίσκεται εδώ).

Μαζί με τον Blixa έκαναν επίσης το "Blume" για το έκτο στούντιο άλμπουμ των Einstürzende Neubauten, Tabula Rasa, ενώ -μεταξύ πολλών άλλων συνεργασιών- τη βρίσκουμε και στο Murder Ballads του Nick Cave και των Bad Seeds, να τραγουδάει ένα στίχο στη διασκευή του "Death Is not the End" του Bob Dylan, ενώ συμμετέχει και στο "The Kindness of Strangers".

R.I.P.