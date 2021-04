ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε πρόσφατο post της στο Instagram, η Billie Eilish είχε γράψει "things are comingggg" («έρχονται πραγματάααα») και όπως φαίνεται, αυτή η ώρα πλησιάζει όλο και πιο πολύ.

Σε νέα ανάρτησή της, η 19χρονη ποπ σταρ μας έδωσε 15 δευτερόλεπτα από το επερχόμενο κομμάτι της "Happier Than Ever".

Υπενθυμίζουμε πως το ντεμπούτο της Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, κυκλοφόρησε το 2019 και έκτοτε έχουμε ακούσει τα singles "Everything I Wanted", "No Time To Die" (για το επόμενο James Bond), "Μy Future", "Therefore I Am" αλλά και το ντουέτο της με τη Rosalía, "Lo Vas a Olvidar" για το Euphoria του HBO. Πρόσφατα, είδαμε, επίσης, το μαραθώνιο ντοκιμαντέρ The World's A Little Blurry.

Μέχρι να το ακούσουμε, παίρνουμε μια μικρή γεύση από το "Happier Than Ever" παρακάτω: