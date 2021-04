ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Sometimes I Might Be Introvert λέει η βρετανή ράπερ κι εμείς αναμένουμε να την ακούσουμε. Παίρνουμε προς το παρόν μια γεύση με το πρώτο single.

Έκανε το breakthrough της το 2019 οπότε και κυκλοφόρησε το πολύ δυνατό Grey Area, και τώρα η Little Simz έχει προ των πυλών τον επόμενο δίσκο της.

Έτσι, το Sometimes I Might Be Introvert, όπως θα λέγεται η νέα της δουλειά, θα κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου από την Age 101.

Μαζί με την ανακοίνωση του δίσκου, η Little Simz κυκλοφόρησε και το πρώτο single από αυτόν, το κομμάτι "Introvert", το βίντεο του οποίου σκηνοθετεί ο Salomon Ligthelm.

Το ακούτε και το βλέπετε παρακάτω, μαζί με το εξώφυλλο και το tracklist του δίσκου:



Sometimes I Might Be Introvert:

01 Introvert

02 Woman [ft. Cleo Sol]03 Two Worlds Apart

04 I Love You, I Hate You

05 Little Q Pt 1 (Interlude)

06 Little Q Pt 2

07 Gems (Interlude)

08 Speed

09 Standing Ovation

10 I See You

11 The Rapper That Came to Tea (Interlude)

12 Rollin Stone

13 Protect My Energy

14 Never Make Promises (Interlude)

15 Point and Kill [ft. Obongjayar]16 Fear No Man

17 The Garden (Interlude)

18 How Did You Get Here

19 Miss Understood