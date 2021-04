ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τα 80 της κεράκια έσβησε πρόσφατα η Vivienne Westwood, η γυναίκα που έχει συνδέσει το όνομά της με την αντισυμβατικότητα, το punk, τη μόδα, αλλά και τον ακτιβισμό, κυρίως γύρω από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Με ένα 10λεπτο, λοιπόν, βίντεο πάνω στο τελευταίο ζήτημα αποφάσισε να γιορτάσει τα 80α της γενέθλια.

Έτσι, η μικρού μήκους ταινία που λέγεται Do Not Buy A Bomb γυρίστηκε από την ίδια την Westwood και τη CIRCA. Στην ταινία, η Vivienne Westwood τραγουδά το "Without You" από το μιούζικαλ Ωραία Μου Κυρία, ενώ μιλά για την κλιματική αλλαγή και το πώς αυτή επηρεάζεται από το εμπόριο όπλων.

Το Do Not Buy A Bomb έκανε πρεμιέρα στην οθόνη του Picadilly Lights στο Λονδίνο, ενώ έγινε διαθέσιμο και στο site της CIRCA, μαζί με ένα artwork της Vivienne Westwood που πωλείται.

Μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση με το παρακάτω teaser, ενώ, υπενθυμίζουμε πως το ντοκιμαντέρ Westwood: Punk, Icon, Activist (2018) της Lorna Tucker θα προβληθεί στο Backstage Film Festival στις 19/4, σε συνεργασία με το allyou.gr.