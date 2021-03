Coldplay, Haim και Damon Albarn σε livestreaming event του Glastonbury

Μπορεί φέτος να μη ζήσουμε φεστιβάλ όπως τα ξέραμε, πάντως το Glastonbury έχει φροντίσει να μας αποζημιώσει ψηφιακά γι' αυτό.

Το μεγάλο βρετανικό φεστιβάλ ανακοίνωσε ένα livestreaming event που θα λάβει χώρα στη Worthy Farm, τον χώρο διεξαγωγής, δηλαδή, του φεστιβάλ με συμμετοχές από ονόματα όπως οι Coldplay, οι Haim, ο Damon Albarn, ο Michael Kiwanuka, οι Idles, η Jorja Smith.

Όπως διαβάζουμε, το Live At Worthy Farm θα είναι ένα μεγαλεπήβολο 5ωρο οπτικοακουστικό ταξίδι στους χώρους του φεστιβάλ, που θα γίνει διαθέσιμο στις 22 Μαΐου με την τιμή των εισιτηρίων, η προπώληση των οποίων έχει ανοίξει ήδη, να ανέρχεται στις 20 λίρες (23,4 ευρώ).

Saturday, 22nd May, 2021



