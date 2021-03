Μετά το Carnage, έρχεται και live από τους Nick Cave και Warren Ellis

Πρόσφατα ο Nick Cave και ο Warren Ellis κυκλοφόρησαν χωρίς προειδοποίηση την πρώτη από κοινού προσωπική δουλειά τους (εξαιρουμένων των soundtracks στα οποία έχουν συνεργαστεί), Carnage.

Τώρα, απαντώντας ως συνήθως σε ερωτήσεις των φανς του στο Red Hand Files, ο Cave αποκάλυψε πως μαζί με τον Ellis, έχουν ετοιμάσει την κινηματογράφηση ενός live, στο οποίο περιλαμβάνονται τραγούδια τόσο του Carnage, όσο και του προηγούμενου δίσκου του Cave, Ghosteen.

Τη συναυλία σκηνοθετεί ο Andrew Dominik, που έκανε επίσης το ντοκιμαντέρ για τον Cave, One More Time With Feeling, του 2016.

Ο Nick Cave έγραψε στο Red Hand Files: «Ο φίλος μας, ο σκηνοθέτης Andrew Dominik, ήρθε στο να Λονδίνο για να προσπαθήσει να κινηματογραφήσει τον Warren κι εμένα να παίζουμε το Carnage (και το Ghosteen) live. Έχουν περάσει πέντε χρόνια από όταν ο Andrew έκανε το One More Time With Feeling. Έχουν αλλάξει πολλά. Αλλά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ο κόσμος εξακολουθεί να γυρίζει, επικίνδυνος αλλά με τις πολλές χαρές του. Η μουσική παραμένει βάλσαμο. Οι φιλίες κρατάνε. Αυτό είναι ένα σπασμένο γράμμα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα παίξω ζωντανά».

Δε γνωρίζουμε ακόμη τις λεπτομέρειες για το πώς και πότε θα δούμε τη συγκεκριμένη συναυλία. Αναμένουμε...