Νέος δίσκος από τους Godspeed You! Black Emperor

To G_d’s Pee AT STATE’S END έρχεται τον Απρίλη.

Τον έβδομο δίσκο τους ανακοίνωσαν πως θα κυκλοφορήσουν οι Godspeed You! Black Emperor.

O νέος δίσκος των Καναδών θα έχει τον τίτλο G_d’s Pee AT STATE’S END και θα βγει στις 2 Απριλίου από την Constellation Records. Θα είναι η νεότερη δουλειά τους από το 2017 και το Luciferian Towers.

Σε ανακοίνωση της ίδια της μπάντας διαβάζουμε για το άλμπουμ: «Το γράψαμε κυρίως στον δρόμο. Όταν αυτός ήταν ακόμη υπαρκτό μέρος. Και μετά το ηχογραφήσαμε με μάσκες, σε απόσταση και στην αρχή του δεύτερου κύματος (της πανδημίας). [...] Αυτός ο δίσκος έχει να κάνει με την αναμονή μας για το τέλος. Όλες οι τωρινές μορφές διακυβέρνησης έχουν αποτύχει».

Παρακάτω το εξώφυλλο και το tracklist του G_d’s Pee AT STATE’S END:

Tracklist:

12 A

A Military Alphabet (five eyes all blind) (4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz) / Job’s Lament / First of the Last Glaciers / where we break how we shine (ROCKETS FOR MARY)

[20:22]

10A

Fire at Static Valley

[5:58]

12B

“GOVERNMENT CAME” (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz) / Cliffs Gaze / cliffs’ gaze at empty waters’ rise / ASHES TO SEA or NEARER TO THEE

[19:48]

10B

OUR SIDE HAS TO WIN (for D.H.)

[6:30]