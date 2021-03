Με φυσική παρουσία θα διεξαχθεί το Rock and Roll Hall of Fame 2021

Έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο ένα χρόνο να βλέπουμε φεστιβάλ και τελετές βράβευσης να γίνονται είτε αποκλειστικά ψηφιακά, είτε σε μια υβριδική μορφή συνύπαρξης φυσικής και ψηφιακής παρουσίας.

Το Rock and Roll Hall of Fame, πάντως, σκοπεύει να κάνει τη διοργάνωση του 2021 με φυσική παρουσία.

Για την ακρίβεια, η τελετή ένταξης θα λάβει χώρα στο Κλίβελαντ στις 30 Οκτωβρίου, στη Rocket Mortgage FieldHouse Arena. Δεν έχει γίνει, βέβαια, ακόμη γνωστό το πόσος κόσμος θα παραβρεθεί -το venue έχει χωρητικότητα 20.562 ατόμων και σύμφωνα με τους τωρινούς περιορισμούς του Κλίβελαντ, σε αυτό θα μπορούν να βρεθούν μέχρι 5.140 άνθρωποι.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τον Ιούλιο.

Ανάμεσα στους υποψήφιους για ένταξη στο Rock and Roll Hall of Fame φέτος είναι οι Jay-Z, Foo Fighters, Mary J. Blige, the Go-Go’s, Iron Maiden, Rage Against The Machine, Kate Bush.