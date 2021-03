Στα σκαριά biopic για τον Jeff Buckley

Μία νέα βιογραφική ταινία για τον Jeff Buckley βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής.

Στο Everybody Here Wants You, όπως θα λέγεται η ταινία, τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα αναλάβει ο Reeve Carney. Συγχρόνως, αυτό θα σηματοδοτήσει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του παραγωγού Orian Williams και θα κυκλοφορήσει από την Culmination Productions.

Στην παραγωγή του biopic εμπλέκεται και η μητέρα του Jeff Buckley, Mary Guibert και σε αυτό θα ακούσουμε και μουσική του. Σύμφωνα με δήλωση της Guibert, το Everybody Here Wants You θα είναι η μοναδική κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του Jeff Buckley και θα παραμείνει πιστό στο πνεύμα και την κληρονομιά του μουσικού.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το φετινό φθινόπωρο.