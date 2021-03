Χρυσή Σφαίρα Μουσικής στο Soundtrack του Soul -Οι Μεγάλοι Νικητές

Σήμερα τα ξημερώματα (Δευτέρα, 1/3) απονεμήθηκαν οι 78ες Χρυσές Σφαίρες, σε μια ψηφιακή απονομή, όπως το απαιτούν οι καιροί.

Το Nomadland της Chloé Zhao και το Borat Subsequent Moviefilm (Jason Woliner) ήταν οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, με την κάθε μια ταινία να φεύγει με δύο βραβεία. Έτσι, στο Nomadland απονεμήθηκε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας-Δράμα αλλά και Σκηνοθεσίας, για την Chloé Zhao. To Borat Subsequent Moviefilm, πάλι, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Μιούζικαλ/Κωμωδία, ενώ Χρυσή Σφαίρα «σήκωσε» και ο Sacha Baron Cohen για την ερμηνεία του στην ταινία, στην κατηγορία Πρωταγωνιστή σε Μιούζικαλ/Κωμωδία. Άλλη μια ταινία, στην οποία είδαμε τον Sacha Baron Cohen, πάλι, το The Trial of the Chicago 7 απέσπασε το βραβείο Σεναρίου (για τον Aaron Sorkin).

Στις μουσικές κατηγορίες τώρα, η Χρυσή Σφαίρα Μουσικής πήγε στο soundtrack του Soul της Pixar που έγραψαν οι πολυάσχολοι συνθετικά σε scores, Trent Reznor και Atticus Ross μαζί με τον Jon Batiste. Το μαύρο χρώμα δεν ξεχώρισε μόνο μέσα από τον animation πρωταγωνιστή του Soul (που ήταν και η ταινία που κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία της) αλλά και με το βραβείο Πρωταγωνίστριας σε Δράμα που πήγε στην Andra Day για την ερμηνεία της στο The United States vs. Billie Holiday αλλά και με τη μετά θάνατον νίκη του Chadwick Boseman (Πρωταγωνιστής σε Δράμα, για την ερμηνεία του στο Ma Rainey's Black Bottom).

Όσον αφορά τη Χρυσή Σφαίρα Τραγουδιού, αυτή απονεμήθηκε στην Darren Warren και το κομμάτι "Io Sì (Seen)" από την ταινία The Life Ahead.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, το Mank του David Fincher, παρά τις 6 του υποψηφιότητες, «έφυγε» χωρίς βραβείο από την τελετή.