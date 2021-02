Μόλις γράφτηκε ο επίλογος για τους Daft Punk

Ευθύνονται για μερικά από τα μεγαλύτερα dance hits που έχει χορέψει ο πλανήτης τις τελευταίες 3 δεκαετίες αλλά και για ένα από τα πιο εμβληματικά images σχημάτων εκεί έξω.

Ύστερα από 28 χρόνια, οι Daft Punk ανακοίνωσαν ότι διαλύονται.

Το ντουέτο των Thomas Bangalter και Guy-Manuel de Homem-Christo ξεκίνησαν στο Παρίσι το 1993 και έδωσαν μια χαρακτηριστική, νέα πνοή στον house ήχο της χώρας τους. Αν και στην πολυετή τους πορεία κυκλοφόρησαν μόλις 4 δίσκους, κατάφεραν να γράψουν μερικά κομμάτια που χορεύτηκαν στις απανταχού πίστες του πλανήτη: από το "Around the World" μέχρι το "Giorgio by Moroder".

Τη διάλυσή τους ανακοίνωσαν με ένα 8λεπτο βίντεο με τίτλο "Epilogue", που προέρχεται από την ταινία τους Electroma του 2006.