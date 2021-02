Μπορεί να μην ξέρουμε πολλά για τον επόμενο δίσκο της Billie Eilish, μάθαμε όμως τι ρόλο θα έχει ο αριθμός 16

Το 2018, με το ντεμπούτο της When We All Fall Asleep Where Do We Go? έκανε σύσσωμο σχεδόν τον μουσικό τύπο και το κοινό να δουν στο πρόσωπό της τη νέα μεγάλη ελπίδα της pop.

Έκτοτε έχουν περάσει 3 χρόνια, έχουμε ακούσει μερικά πολύ ενδιαφέροντα singles από αυτήν, όμως όλοι περιμένουν επιτέλους τον δεύτερο δίσκο της Billie Eilish.

Μπορεί να μην ξέρουμε κάτι ιδιαίτερο για τον δεύτερο δίσκο της 19χρονης ποπ σταρ, πάντως, σε πρόσφατο Q&A της στις ιστορίες του Instagram, όταν ρωτήθηκε από fan της πόσα tracks θα έχει η επερχόμενη δουλειά της, η Eilish απάντησε με μια εικόνα στη οποία παρατίθενται οι αριθμοί 1-16 -από το οποίο συμπεραίνουμε εύκολα, πως το επερχόμενο άλμπουμ της θα έχει 16 κομμάτια.

Αναμένουμε να τα ακούσουμε με ενδιαφέρον...