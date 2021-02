Πέθανε ο Hilton Valentine, κιθαρίστας των Animals

Πέθανε στα 77 του χρόνια ο Hilton Valentine, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Animals.

Την είδηση έκανε γνωστή η δισκογραφική εταιρεία ABKCO, την Παρασκευή 29/1, γράφοντας: «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Hilton Valentine, που πέθανε σήμερα το πρωί στα 77 του χρόνια. Ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Animals, ο Valentine ήταν πρωτοπόρος της ηλεκτρικής κιθάρας, επηρεάζοντας τον ήχο του rock 'n' roll στις προσεχείς δεκαετίες».

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine's family and friends on his passing this morning, at the age of 77.



A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS