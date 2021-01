Ακυρώθηκε το Glastonbury 2021

Η περσινή διοργάνωση του Glastonbury θα ήταν και η 50η επετειακή του μεγάλου μουσικού φεστιβάλ, αλλά, όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή αναβλήθηκε λόγω των μέτρων της πανδημίας και αναμενόταν να ξαναλάβει χώρα τον Ιούνιο του 2021.

Όμως, το Glastonbury ακυρώνεται για άλλη μια χρονιά, όπως διαβάσαμε στην επίσημη ανακοίνωση που δημοσίευσε το φεστιβάλ και στα social media. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση διαβάζουμε πως «είναι ξεκάθαρο πως το φεστιβάλ δεν έχει τη δυνατότητα να διεξαχθεί φέτος. Λυπούμαστε που σας απογοητεύουμε».

Πέρα από το ίδιο το γεγονός, η ακύρωση του φετινού Glastonbury δημιουργεί γενικότερα ερωτηματικά για το αν τα υπόλοιπα μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ θα διεξαχθούν κανονικά ή αν θα ζήσουμε άλλο ένα καλοκαίρι χωρίς μεγάλες συναυλίες.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd